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Генетики из Гарварда обнаружили, что комары при выборе жертвы реагируют на тепло тела

Генетики из Гарвардского университета после проведенного исследования выяснили, как комары охотятся на человека. Тело, выделяя тепло, сигнализирует насекомым о местопребывании жертвы.

Сперва комары обнаруживают жертву, почувствовав избыток углекислого газа в воздухе, а далее используя тепло тела и пары молочной кислоты, присутствующие в поте, выбирают место для посадки. Специалисты исследовали поведение африканского малярийного комара, обладающего нервными окончаниями для поиска местопребывания млекопитающего-хозяина. Изначально он обладал геном, отвечающим за восприятие перепадов температуры. Однако в процессе эволюции данная система трансформировалась в поиск источника питания. У комаров получается "видеть" тепло человеческого и животного тела с помощью нервных окончаний, густо покрывающих поверхность тела насекомого.

Учёные проконтролировали модификации поведения комаров, удалив у них гены, отвечающие за действия рецепторов, и узнали, что насекомые проявляли острую реакцию на температуру, которая соответствует температуре человеческого тела. После их удаления насекомые не могли обнаружить человека, даже если он находился очень близко. При этом кровососущие с удалёнными нервными окончаниями не реагировали во время движении рук и не пытались спастись от удара. Это даёт возможность подойти более радикально к решению проблемы борьбы с насекомыми. При создании средств от комаров учёные планируют воспользоваться результатами данного эксперимента.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:09

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