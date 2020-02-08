Генетики из Гарварда обнаружили, что комары при выборе жертвы реагируют на тепло тела





Сперва комары обнаруживают жертву, почувствовав избыток углекислого газа в воздухе, а далее используя тепло тела и пары молочной кислоты, присутствующие в поте, выбирают место для посадки. Специалисты исследовали поведение африканского малярийного комара, обладающего нервными окончаниями для поиска местопребывания млекопитающего-хозяина. Изначально он обладал геном, отвечающим за восприятие перепадов температуры. Однако в процессе эволюции данная система трансформировалась в поиск источника питания. У комаров получается "видеть" тепло человеческого и животного тела с помощью нервных окончаний, густо покрывающих поверхность тела насекомого.Учёные проконтролировали модификации поведения комаров, удалив у них гены, отвечающие за действия рецепторов, и узнали, что насекомые проявляли острую реакцию на температуру, которая соответствует температуре человеческого тела. После их удаления насекомые не могли обнаружить человека, даже если он находился очень близко. При этом кровососущие с удалёнными нервными окончаниями не реагировали во время движении рук и не пытались спастись от удара. Это даёт возможность подойти более радикально к решению проблемы борьбы с насекомыми. При создании средств от комаров учёные планируют воспользоваться результатами данного эксперимента.