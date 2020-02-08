Блогеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте





Для того чтобы снять реакцию людей, блогеры установили в лифтовой кабинке камеру Первым зашедшим в «доработанный» лифт оказался мужчина, который сразу же нецензурно выразился. Более того, он сначала попытался сделать движение, очень похожее на попытку сорвать портрет со стены, но затем все же остановился. Второй в лифт зашла женщина, которая проявила меньше эмоций при виде портрета главы государства и тихо произнесла: «Ой, ну что же это». А вот зашедшие после женщины молодые девушки довольно долго смеялись, сильно удивившись тому, что портрет Путина появились и в лифтовой кабинке. Одна из них в шутку предлагала даже помолиться портрету и высказала предположение, что их в этот момент могут снимать камеры, расположенные где-то в районе глаз президента.Случился во время съемок этого пранка и довольно интересный инцидент. Портрет в один из моментов с грохотом сорвался со стены, серьезно напугав одного из пассажиров. Мужчина, впрочем, собрался с мыслями, поднял портрет и вернул его на прежнее место.