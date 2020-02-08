Галина Янко: «После развода с Иваном Телегиным Пелагея вновь выйдет замуж»

В микроблоге Instagram Пелагея опубликовала официальное обращение к своим поклонникам и недоброжелателям. Как отметила артистка, после расставания у нее сохранились нормальные отношения с супругом и ничего делить они не намерены. Певица отметила, что все скандальные новости в прессе являются «фейковыми» и «заказными». Звезда знает, кто устроил на нее травлю, но не собирается участвовать в этой «грязной войне». В СМИ неоднократно писали, что Пелагея страдает от развода с хоккеистом и никак не может прийти в себя. При этом журналисты ссылаются на близких друзей знаменитости.Галина Янко отметила, что певица действительно очень переживает, как и любая нормальная женщина на стадии расставания с бывшим мужем. Но ясновидящая рассказала о том, что Пелагея сможет быстро оправиться после развода. Вскоре после этой «травли» она встретит свою судьбу и вновь свяжет себя узами брака. Галина Янко видит, что союз с Иваном Телегиным не последний в жизни популярной артистки. Ясновидящая охарактеризовала певицу как яркую, добрую, отзывчивую и самодостаточную личность. Материальное положение у нее всегда будет стабильное, она не будет ни в чем нуждаться. Врагов вокруг звезды ясновидящая увидела немного, но есть множество завистников.