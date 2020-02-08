«Экстремально опасен»: В США высоко оценили новое вооружение российского МиГ-31





На сегодняшний день самая усовершенствованная из версий указанного самолета, которая называется МиГ-31БСМ, оснащается одной из лучших и совершенных радарных систем. Пока новый Су-57 в полной мере не будет введен к эксплуатацию и принят на вооружение, МиГ-31БСМ остается одним из наиболее эффективных самолетов российских ВВС для поражения воздушных целей. Изначально его тоже оснащали уникальным вооружением, которое впоследствии успешно применялось даже на более маневренных и легких отечественных истребителях.Но теперь этот самолет получил модернизированные ракеты Р-33С, которые позволяют наносить удары по целям на расстоянии в три сотни километров, что значительно превосходит показатели ракет класса воздух-воздух серии AIM-120С, которые применяются в большинстве современных истребителей стран Запада. Последние, напомним, применяются на дистанции около 100-120 километров.