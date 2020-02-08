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Ученые: Количество выпавших зубов может рассказать о продолжительности жизни человека

Британские ученые, которые работают в Oral Health Foundation, установили, что если к 74 годам человек сохраняет почти все зубы, то он способен дожить до 100 лет. Оказывается, количество выпавших зубов может рассказать о продолжительности жизни.

Исследователи утверждают, что чем больше человек потерял зубов, тем меньше ему осталось жить. Также это показатель того, как пациент относился к своему здоровью и как часто переносил стресс. В процессе исследования было установлено, что люди, которые к 65-летию потеряли более пяти зубов, чаще страдают от болезней сосудов и сердца, остеопороза и сахарного диабета. Эти диагнозы ограничивают продолжительность жизни пациентов.

По словам ученых, зубы могут выпадать по нескольким причинам. Это связано с травмами, плохой гигиеной полости рта, курением и болезнями десен. Исследователи пришли к выводам, что потеря зубов чаще всего связана с низким качеством жизни человека и проблемами со здоровьем.

Многие пациенты панически боятся посещения стоматологического кабинета. Побороть эту фобию можно с помощью некоторых «приемов». Например, стоит заранее посетить кабинет врача и поговорить с ним о своих опасениях, предложить условный знак, который сообщит, что нужен небольшой перерыв. Выбрать для визита к стоматологу ранние часы, чтобы не испытывать стресс во время длительного ожидания. В качестве поддержки можно пригласить с собой близкого человека.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:13

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