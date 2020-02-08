Ученые: Количество выпавших зубов может рассказать о продолжительности жизни человека





Исследователи утверждают, что чем больше человек потерял зубов, тем меньше ему осталось жить. Также это показатель того, как пациент относился к своему здоровью и как часто переносил стресс. В процессе исследования было установлено, что люди, которые к 65-летию потеряли более пяти зубов, чаще страдают от болезней сосудов и сердца, остеопороза и сахарного диабета. Эти диагнозы ограничивают продолжительность жизни пациентов.По словам ученых, зубы могут выпадать по нескольким причинам. Это связано с травмами, плохой гигиеной полости рта, курением и болезнями десен. Исследователи пришли к выводам, что потеря зубов чаще всего связана с низким качеством жизни человека и проблемами со здоровьем.Многие пациенты панически боятся посещения стоматологического кабинета. Побороть эту фобию можно с помощью некоторых «приемов». Например, стоит заранее посетить кабинет врача и поговорить с ним о своих опасениях, предложить условный знак, который сообщит, что нужен небольшой перерыв. Выбрать для визита к стоматологу ранние часы, чтобы не испытывать стресс во время длительного ожидания. В качестве поддержки можно пригласить с собой близкого человека.