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NASA выявило серьезные проблемы в программном обеспечении космического беспилотника Boeing

Эксперт при консультативном совете по аэрокосмической безопасности в американском агентстве NASA Пол Хилл рассказал, что тестовый полет нового беспилотного космического аппарата Starliner от компании Boeing мог завершиться катастрофой. Как оказалось, опасность кроется в фундаментальных проблемах, выявленных в программном обеспечении компании.
NASA выявило серьезные проблемы в программном обеспечении космического беспилотника Boeing

Эксперт подчеркнул, что специалисты обнаружили еще одну ошибку в программном обеспечении бортового оборудования корабля незадолго до того, как он сошел с орбиты. По утверждению Хилла, ситуацию удалось исправить непосредственно во время полета, в противном случае она привела бы к хаотичной работе двигателя аппарата, в результате чего он потерпел бы катастрофу. Позднее были также выявлены ошибки в программном коде бортовых часов, после чего члены совета потребовали от Boeing провести тщательную комплексную проверку всего бортового ПО.

Примечательно, что в конце 2019 года появилась информация о выходе корабля Starliner на незапланированную планом полета орбиту из-за аномальных ошибок в работе системы подсчета полетного времени. Тогда же в Boeing выступили с заявлением, что корабль не сблизится с МКС и будет в ручном режиме переведен на орбиту, которая позволит в течение ближайших двух суток вернуться на Землю.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:00

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