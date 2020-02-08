«Меня сегодня бросили»: Настасья Самбурская рассказала о поступке бывшего молодого человека

Настасья Самбурская обрела популярность благодаря роли Кристины Соколовской в молодежном сериале «Универ». Актриса редко делится моментами личной жизни в социальных сетях и публикует фотографии исключительно из творческой деятельности. Сейчас она активно занимается своей карьерой, снимается в кино, не распространяя информацию о романтических отношениях.Недавно звезда нарушила свой принцип сохранения личных границ и откровенно призналась подписчикам, что ее бросили. В опубликованном видео Настасья Самбурская была настроена положительно, несмотря на грустные новости. Свое признание она подала с долей юмора и предложила «брошенкам», подразумевая одиноких поклонниц, присоединится к ней. Звезда добавила, что раз ее бросили, то и она будет «сбрасывать» лишние килограммы в ночном клубе.- заявила актриса.Подписчики Сети неоднозначно отреагировали на обращение артистки. Некоторые оставили критические комментарии, сомневаясь в правдивости слов звезды. Однако большая часть фанатов поддержала Настасью Самбурскую и заверила, что в жизни все случается не зря и впереди ее ждет «что-то гораздо лучше». Как известно, в январе 2018 года российская актриса развелась с бывшим мужем Кириллом Дыцевичем и больше не дает никаких интервью.