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В Казани простились с погибшим при крушении вертолета депутатом Айратом Хайруллиным

В Казани простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб 7 февраля в разбившемся в одном из районов Татарстана вертолете. По местной традиции все без исключения зеркала в здании филармонии были завешаны белыми полотнами.
В Казани простились с погибшим при крушении вертолета депутатом Айратом Хайруллиным

Кроме того, во время церемонии в холле на специальных электронных панелях демонстрировались фотографии с погибшим парламентарием. Стоит также отметить, что проститься с Хайруллиным пришли сотни жителей столицы, а также многие политики, поэтому всем желающим мест в зале не хватило – людям пришлось толпиться в проходах. В связи с этим глава региона Рустам Минниханов открыл очередное совещание минутой молчания. После прощания миллионер был похоронен неподалеку от могилы матери в поселке Мирный.

Стоит напомнить, вертолет с Айратом Хайруллиным на борту потерпел крушение близ Лаишево. Всего на борту воздушного судна в момент аварии находились трое людей, из них погиб только депутат, а вот его помощник и пилот сумели выжить. Сейчас оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в одной из клиник республики, врачи продолжают бороться за их жизни.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:44

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