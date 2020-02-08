В Казани простились с погибшим при крушении вертолета депутатом Айратом Хайруллиным





Кроме того, во время церемонии в холле на специальных электронных панелях демонстрировались фотографии с погибшим парламентарием. Стоит также отметить, что проститься с Хайруллиным пришли сотни жителей столицы, а также многие политики, поэтому всем желающим мест в зале не хватило – людям пришлось толпиться в проходах. В связи с этим глава региона Рустам Минниханов открыл очередное совещание минутой молчания. После прощания миллионер был похоронен неподалеку от могилы матери в поселке Мирный.Стоит напомнить, вертолет с Айратом Хайруллиным на борту потерпел крушение близ Лаишево. Всего на борту воздушного судна в момент аварии находились трое людей, из них погиб только депутат, а вот его помощник и пилот сумели выжить. Сейчас оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии в одной из клиник республики, врачи продолжают бороться за их жизни.