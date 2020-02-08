Поклонники в Instagram обеспокоены болезненной худобой Анджелины Джоли

Несмотря на то, что на фотографии Анджелина Джоли излучает радость и позитивные эмоции, ее внешний вид озадачивает. В глаза бросаются выступающие на руках вены и худоба актрисы. В комментариях фолловеры написали, что дети из Африки думают, как бы накормить знаменитость. Кто-то подметил, что мальчики не могут отвести взгляд от рук голливудской актрисы.Под снимком Анджелина Джоли призналась, что всегда хотела ощущать свою пользу для других людей. Звезде нравится чувствовать, что она сделала что-то хорошее в жизни. Это то, что актриса всегда искала и к чему стремилась. За свою карьеру голливудская звезда трижды получала «Золотой глобус» и также является обладательницей премии «Оскар». Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей. Со своим экс-супругом Брэдом Питтом она официально развелась в прошлом году.