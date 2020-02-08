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Поклонники в Instagram обеспокоены болезненной худобой Анджелины Джоли

В микроблоге Instagram русскоязычные поклонники написали, что обеспокоены болезненной худобой Анджелины Джоли. Судя по снимку, на котором голливудская актриса запечатлена в компании африканских детей, она практически ничего не ест.
Поклонники в Instagram обеспокоены болезненной худобой Анджелины Джоли

Несмотря на то, что на фотографии Анджелина Джоли излучает радость и позитивные эмоции, ее внешний вид озадачивает. В глаза бросаются выступающие на руках вены и худоба актрисы. В комментариях фолловеры написали, что дети из Африки думают, как бы накормить знаменитость. Кто-то подметил, что мальчики не могут отвести взгляд от рук голливудской актрисы.

Под снимком Анджелина Джоли призналась, что всегда хотела ощущать свою пользу для других людей. Звезде нравится чувствовать, что она сделала что-то хорошее в жизни. Это то, что актриса всегда искала и к чему стремилась. За свою карьеру голливудская звезда трижды получала «Золотой глобус» и также является обладательницей премии «Оскар». Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей. Со своим экс-супругом Брэдом Питтом она официально развелась в прошлом году.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:30

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