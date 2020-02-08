"Модная жизнь": Елизавета и Гарри Галкины примерили стильные наряды
Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram новый ролик со своими детьми Елизаветой и Гарри. Известный артист показал стильные наряды своих наследников, а те сообщили, что родители угодили с обновками.
Максим Галкин разместил видео, на котором его дочь Елизавета примерила платье ниже колен с трехъярусной юбкой и розовую кофту. Гарри надел темные спортивные штаны, черную кофту с ярким рисунком в видео молнии и дутую жилетку салатового цвета. Дети очень обрадовались обновкам и сразу сообщили звездному отцу, что им угодили. В конце ролика Елизавета, покрутившись перед зеркалом, присела рядом с братом и заявила, что у нее модная жизнь. В комментарии Максим Галкин написал, что его дети всегда не против примерить что-то новое.
Подписчикам понравилась публикация знаменитого артиста. Они оставили множество положительных отзывов, особо отметив, что Елизавета и Гарри хорошо разбираются в моде и уже имеют собственные стили в одежде. Меньше чем за одни сутки видео Максима Галкина в Instagram просмотрели почти 1 600 000 пользователей интернета.
Максим Галкин разместил видео, на котором его дочь Елизавета примерила платье ниже колен с трехъярусной юбкой и розовую кофту. Гарри надел темные спортивные штаны, черную кофту с ярким рисунком в видео молнии и дутую жилетку салатового цвета. Дети очень обрадовались обновкам и сразу сообщили звездному отцу, что им угодили. В конце ролика Елизавета, покрутившись перед зеркалом, присела рядом с братом и заявила, что у нее модная жизнь. В комментарии Максим Галкин написал, что его дети всегда не против примерить что-то новое.
Подписчикам понравилась публикация знаменитого артиста. Они оставили множество положительных отзывов, особо отметив, что Елизавета и Гарри хорошо разбираются в моде и уже имеют собственные стили в одежде. Меньше чем за одни сутки видео Максима Галкина в Instagram просмотрели почти 1 600 000 пользователей интернета.