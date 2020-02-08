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"Модная жизнь": Елизавета и Гарри Галкины примерили стильные наряды

Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram новый ролик со своими детьми Елизаветой и Гарри. Известный артист показал стильные наряды своих наследников, а те сообщили, что родители угодили с обновками.
"Модная жизнь": Елизавета и Гарри Галкины примерили стильные наряды

Максим Галкин разместил видео, на котором его дочь Елизавета примерила платье ниже колен с трехъярусной юбкой и розовую кофту. Гарри надел темные спортивные штаны, черную кофту с ярким рисунком в видео молнии и дутую жилетку салатового цвета. Дети очень обрадовались обновкам и сразу сообщили звездному отцу, что им угодили. В конце ролика Елизавета, покрутившись перед зеркалом, присела рядом с братом и заявила, что у нее модная жизнь. В комментарии Максим Галкин написал, что его дети всегда не против примерить что-то новое.

Подписчикам понравилась публикация знаменитого артиста. Они оставили множество положительных отзывов, особо отметив, что Елизавета и Гарри хорошо разбираются в моде и уже имеют собственные стили в одежде. Меньше чем за одни сутки видео Максима Галкина в Instagram просмотрели почти 1 600 000 пользователей интернета.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:19

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