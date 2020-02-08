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Эксперты сравнили грядущий флагман Samsung Galaxy S20 с актуальным Galaxy S10

Эксперты решили сравнить технические характеристики и набор функций грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S20 с актуальной моделью южнокорейского техногиганта серии Galaxy S10. Стоит отметить, что презентация новинки должна состояться уже 11 февраля, а старт ее продаж запланирован на март месяц.

Отмечается, что сегодня стоимость Samsung Galaxy S10 в разных комплектациях колеблется в диапазоне 799-1349 долларов США. Разумеется, после дебюта нового флагмана этот показатель должен упасть. При этом внешне два поколения топовых «галактик» заметно отличаются друг от друга, а 20-я серия получит изогнутый дисплей и уменьшенную металлическую рамку. Габаритные размеры смартфонов не отличаются. По некоторым данным, Samsung Galaxy S20 будет оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и соотношением сторон 20 к 9. В то же самое время, Galaxy S10 оснащен чуть более скромным дисплеем с диагональю 6,1 дюйм и соотношением сторон 19 к 9.

С точки зрения производительности новинка, что вполне логично, немного опережает старшего сородича. Она работает под управлением фирменного SoC Exynos 990 или же Snapdragon 865 (зависит от региона продаж), в то время как предшественник мог похвастать Exynos 9820 или Snapdragon 855. Зато «десятка» заметно выигрывает в объеме встроенного хранилища данных – 512 Гб в топовой комплектации против 128 Гб у S20. Отличаются устройства и предустановленной ОС, что обусловлено лишь годом выпуска каждого из них. Фронтальные камеры у обеих версий одинаковые, а вот основная камера у S20 имеет максимальное разрешение 64 Мп против всего 16 Мп у S10. Наконец, на 600 мАч в новом поколении увеличилась емкость встроенной АКБ, теперь этот показатель довели до 4000 мАч ровно.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:24

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