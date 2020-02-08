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Шпинат помогает сбросить лишний вес и нормализует женский гормональный фон

Шпинат является рекордсменом по количеству полезных витаминов и минералов. В нём содержится много Омега-3 кислоты, тиоктовой кислоты и витамина А. Он помогает снизить вес и способствует нормализации женского гормонального фона.

В состав шпината входит Омега-3 кислота, которая очень полезна для веганов и тех, кто не употребляет рыбу и морепродукты. При приготовлении салата можно добавить семена тыквы, орехи, лён или кунжут. Благодаря этому снижается риск возникновения заболеваний сердца. Шпинат отлично подходит для соблюдения диеты и подсчёте калорий. Он содержит 20 ккал на 100 граммов, а употреблять его можно в виде супа, гарнира, смузи. Людям, страдающим от диабета, следует обратить внимание на полезный продукт. Тиоктовая кислота, входящая в состав, уменьшает уровень глюкозы в крови, улучшает действие инсулина.

Шпинат обогащён марганцем, витамином В и натуральными волокнами, улучшающими метаболизм, помогающими пище усваиваться. Включив продукт в рацион на постоянной основе можно очистить организм от токсинов и избавиться от отеков. В период ОРВИ необходимо чаще его употреблять: из-за наличия витамина А, шпинат хорошо влияет на слизистые, органы дыхания, систему мочевыделения. Организм быстрее справляется с вирусами и инфекциями. Он способствует улучшению мужской потенции и нормализации женского гормонального фона. Большое количество йода и витамина Е помогает поддерживать работу щитовидной железы, своевременную выработку гормонов яичников и надпочечников.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:04

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