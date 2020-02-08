Врачи рассказали, как семена льна могут навредить здоровью человека





Согласно историческим сведениям, древние греки для того, чтобы остановить воспалительный процесс слизистых оболочек, пили отвар, приготовленный из семян льна. Король Карл Великий в VIII веке издал указ, в котором говорилось об обязательном включении продукта в рацион подданных. Правитель был убежден, что с помощью золотых семечек им удастся избежать болезней.Семена льна состоят из углеводов, белков, витамина А, гликозида-линамарина, а также других полезных веществ. Масло, полученное из этого растения, способствует регенерации тканей, оказывает слабительное, противовоспалительное и обволакивающее действие.Но, по словам врачей, есть побочные эффекты, которые возникают при употреблении семян льна. Дело в том, что в их составе есть цианогенные гликозиды, которые при воздействии высоких температур распадаются. Поэтому семена льна перед употреблением следует термически обработать. Если органы пациента нормально функционируют, то в день рекомендуют съедать не больше 50 грамм продукта. От семян льна следует отказаться беременным женщинам, людям с панкреатитом, колитом, холециститом и камнями в мочевом пузыре. Также они противопоказаны лицам с желчнокаменной болезнью, так как лен способен оказывать желчегонное действие.