Американские ученые признали теорию эволюции у позвоночных животных ошибочной





Исследователи выяснили, что нижняя часть спины из ряда позвонков образовалась еще до того, как позвоночные обрели навык скручивания тела. Ключевым фактором в его формировании было распределение нагрузки во время привычного поведения животных.Кроме того, ученые обнаружили, что позвоночник каждого существа в отдельности обладает своими уникальными свойствами. Они сравнили строение хребта дикой кошки и ящерицы и подтвердили факт того, что развитие их скелетов и спинных позвонков в корне имеют разное происхождение.Окончательной точкой в опровержении теории эволюции стали окаменелые останки тероморфов, которые существовали в один период с динозаврами и другими зверообразными существами. Ученых поражает огромное количество останков разных видов хордовых, которые археологи относят к одному времени, что полностью противоречит идее видоизменения существ вследствии их приспособленности к условиям выживания.