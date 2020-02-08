АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Американские ученые признали теорию эволюции у позвоночных животных ошибочной

Новые исследования формирования человеческого позвоночника изменили представление о происхождении позвоночных животных. Ранее ученые были уверены, что грудная клетка хордовых появилась в результате сгибательного рефлекса, что было опровергнуто, как и правдивость теории эволюции.
Американские ученые признали теорию эволюции у позвоночных животных ошибочной

Исследователи выяснили, что нижняя часть спины из ряда позвонков образовалась еще до того, как позвоночные обрели навык скручивания тела. Ключевым фактором в его формировании было распределение нагрузки во время привычного поведения животных.

Кроме того, ученые обнаружили, что позвоночник каждого существа в отдельности обладает своими уникальными свойствами. Они сравнили строение хребта дикой кошки и ящерицы и подтвердили факт того, что развитие их скелетов и спинных позвонков в корне имеют разное происхождение.

Окончательной точкой в опровержении теории эволюции стали окаменелые останки тероморфов, которые существовали в один период с динозаврами и другими зверообразными существами. Ученых поражает огромное количество останков разных видов хордовых, которые археологи относят к одному времени, что полностью противоречит идее видоизменения существ вследствии их приспособленности к условиям выживания.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Осадочек остался»: Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал историю о кировском…
Станислав Садальский поблагодарил Сергея Собянина за надбавку к пенсии и раскритиковал Никиту…
Учёные обнаружили следы динозавров, живших во времена Юрского…
Появились новые подробности о новом купеобразном кроссовере Volkswagen…
Максим Фадеев впервые исполнил песню «Googoosha» на русском…
Археологи из Нидерландов обнаружили настольную древнеегипетскую игру «Происхождение» из «Книги…
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера в шоу «Звезды сошлись» раскроют диагноз дочери Любови…
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа на 2020…
Вместе с флагманом Mi 10 Xiaomi представит новый…
Медики назвали пять причин для ежедневного употребления…
"Хватит шпионить": Иосиф Пригожин показал Валерию в халате без…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отметила годовщину отношений с блогером Давидом…
Новый внедорожник Range Rover Sport проходит тестовые…
Учёные из США рассказали о влиянии женской истерики на работу…
Тонкая талия Юлии Паршуты вызвала бурные эмоции у…
Медики назвали продукты, которые снижают вероятность развития…
В Google Play обнаружили новую партию зараженных…
Звезды «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский разводятся через пять месяцев после…
"Хорошие вишенки": Татьяна Навка и Светлана Бондарчук подшутили над Ольгой Слуцкер из-за ее…
Названы лучшие способы устранения мелких вмятин на кузове…
Принц Гарри 7 лет лечился у психотерапевтов после смерти…
Немецкие тюнеры превратили Volkswagen Multivan в спортивный…
«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Телеведущая Ксения Собчак и Иван Ургант обменялись колкостями в вечернем…
Названы номинанты на премию «Оскар» 2020…
Диетолог Айтор Санчес рассказала о питании для пациентов с жировой болезнью…
Автор шоу-толстушек «Баба Ягодка» Мария Благодатная вышла…
Названы 7 простых правил для покупки хорошего…
Названы 5 видов эфирных масел, которые помогают снизить…
Просмотреть все новости