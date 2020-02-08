«Осадочек остался»: Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал историю о кировском медбрате-убийце
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал резонансную историю о медбрате-убийце, который якобы намеренно отключал пожилых ветеранов от аппаратов ИВЛ, поддерживающих их жизнь. По словам министра, данная история оказалась «фейковой» и не имеет ничего общего с действительностью.
«Коллеги из Кирова провели тщательную проверку и подняли все документы. Более того, медработника даже пропустили через полиграф, благодаря чему удалось все это опровергнуть. Но тут уже как в той знаменитой истории: ложечка пусть и нашлась, вот только осадочек остался», - подчеркнул министр во время заседания совета ректоров медицинских вузов страны. По словам Мурашко, данная история нанесла огромный ущерб репутации отечественной медицины, став одной из самых популярных мифов в информационном пространстве страны.
«Понимаете, сегодня такие вещи уже перестали быть редкостью. Восприятие информации претерпело ряд серьезных изменений. Поэтому при недостатке в штате медработников и многочисленных жалобах на доступность и общий уровень медобслуживания формируется еще и такая вот повестка», - добавил Мурашко.
«Коллеги из Кирова провели тщательную проверку и подняли все документы. Более того, медработника даже пропустили через полиграф, благодаря чему удалось все это опровергнуть. Но тут уже как в той знаменитой истории: ложечка пусть и нашлась, вот только осадочек остался», - подчеркнул министр во время заседания совета ректоров медицинских вузов страны. По словам Мурашко, данная история нанесла огромный ущерб репутации отечественной медицины, став одной из самых популярных мифов в информационном пространстве страны.
«Понимаете, сегодня такие вещи уже перестали быть редкостью. Восприятие информации претерпело ряд серьезных изменений. Поэтому при недостатке в штате медработников и многочисленных жалобах на доступность и общий уровень медобслуживания формируется еще и такая вот повестка», - добавил Мурашко.