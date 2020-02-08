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Станислав Садальский поблагодарил Сергея Собянина за надбавку к пенсии и раскритиковал Никиту Михалкова

Станислав Садальский разместил на странице в Instagram новый пост, в котором поблагодарил Сергея Собянина за надбавку к пенсии. Также артист раскритиковал Никиту Михалкова.
Станислав Садальский поблагодарил Сергея Собянина за надбавку к пенсии и раскритиковал Никиту Михалкова

Станислав Садальский любит высказывать собственное мнение в социальных сетях. Сегодня знаменитость опубликовал коллаж из снимков, на которых запечатлены Сергей Собянин, Владимир Путин и Светлана Дружинина с супругом. В комментарии артист написал, что мэр Москвы делает для пожилых кинематографистов больше чем Никита Михалков. Также Станислав Садальский выразил слова признательности Сергею Собянину, которые ему передала Светлана Дружинина. Она благодарна за то, что мэр помог народным артистам пережить трудности жизни, поскольку пенсии им не хватало.

Станислав Садальский рассказал, что на бедственное положение пожилых актеров в Москве просил обратить внимание Николай Губенко, за что артист ему очень благодарен. Знаменитость сожалеет, что в других профессиях нет таких людей, которые могли бы убедить представителей властей выслушать бедствующих коллег.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:49

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