Учёные обнаружили следы динозавров, живших во времена Юрского периода
Коллектив ученых из КНР, США и Германии смог обнаружить в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу новые следы динозавров, которые жили во времена Юрского периода. Данная находка даёт возможность предположить существование широкого спектра их видов и сложный тип поведения.
Окаменелые следы, которые отпечатались в песчанике, найдены в уезде Хэчжан. Эксперты утверждают, что они могли быть оставлены динозаврами маленького и среднего размера. Древние рептилии, по словам китайских исследователей, существовали во времена раннего Юрского периода. Специалисты обнаружили 4 ряда – всего 31 отпечаток следов плотоядных тероподов. В длину они варьируются от 14 до 19 см. Согласно утверждениям учёных, динозавр мог бежать по данной местности со скоростью 10 километров в час.
Ещё одни следы, как предполагается, могли быть оставлены тероподом, однако травоядным. Также эксперты выявили последовательность следов 9 зауроподов - у особей было 4 ноги, они питались растительностью и были представителями отряда ящеротазовых. Средний показатель длины их следов 26,8 сантиметров. Эксперты сообщают, благодаря найденным окаменелостям можно сделать вывод, что древние животные, которые оставили данные следы, были чрезмерно подвижны, также выдвигается предположение о наличии широкого спектра их видов и сложном типе поведения.
Окаменелые следы, которые отпечатались в песчанике, найдены в уезде Хэчжан. Эксперты утверждают, что они могли быть оставлены динозаврами маленького и среднего размера. Древние рептилии, по словам китайских исследователей, существовали во времена раннего Юрского периода. Специалисты обнаружили 4 ряда – всего 31 отпечаток следов плотоядных тероподов. В длину они варьируются от 14 до 19 см. Согласно утверждениям учёных, динозавр мог бежать по данной местности со скоростью 10 километров в час.
Ещё одни следы, как предполагается, могли быть оставлены тероподом, однако травоядным. Также эксперты выявили последовательность следов 9 зауроподов - у особей было 4 ноги, они питались растительностью и были представителями отряда ящеротазовых. Средний показатель длины их следов 26,8 сантиметров. Эксперты сообщают, благодаря найденным окаменелостям можно сделать вывод, что древние животные, которые оставили данные следы, были чрезмерно подвижны, также выдвигается предположение о наличии широкого спектра их видов и сложном типе поведения.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:40