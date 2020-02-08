Учёные обнаружили следы динозавров, живших во времена Юрского периода





Окаменелые следы, которые отпечатались в песчанике, найдены в уезде Хэчжан. Эксперты утверждают, что они могли быть оставлены динозаврами маленького и среднего размера. Древние рептилии, по словам китайских исследователей, существовали во времена раннего Юрского периода. Специалисты обнаружили 4 ряда – всего 31 отпечаток следов плотоядных тероподов. В длину они варьируются от 14 до 19 см. Согласно утверждениям учёных, динозавр мог бежать по данной местности со скоростью 10 километров в час.Ещё одни следы, как предполагается, могли быть оставлены тероподом, однако травоядным. Также эксперты выявили последовательность следов 9 зауроподов - у особей было 4 ноги, они питались растительностью и были представителями отряда ящеротазовых. Средний показатель длины их следов 26,8 сантиметров. Эксперты сообщают, благодаря найденным окаменелостям можно сделать вывод, что древние животные, которые оставили данные следы, были чрезмерно подвижны, также выдвигается предположение о наличии широкого спектра их видов и сложном типе поведения.