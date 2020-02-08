Археологи из Нидерландов обнаружили настольную древнеегипетскую игру «Происхождение» из «Книги мертвых»





Ученым давно известна древняя игра из фресок в гробницах фараонов и записей в священных книгах. В начале 20 века были найдены первые фигурки, которые ошибочно приняли за часть шашек или шахмат. Однако после глубокого исследования изображений археологи увидели связь «Происхождения» с историческими находками.Археолог Уолтер Крист, который возглавил группу, обнаружившую игру, предположил, что она чем-то похожа на современные нарды. В ней также участвовало 2 человека, каждый из которых получал пять фигур, перемещая их по сетке из 30 квадратов. Цель «Происхождения» заключалась в том, чтобы первым достичь финишного квадрата. Количество клеток, которое было дозволено пройти на один ход, определяли древнеегипетские кости.После открытия СМИ назвали настольное развлечение «игрой смерти», хотя данное слово не имеет никакого отношения к реальности. Любители исторических находок заметили сакральный смысл «Происхождения». На древнеегипетских фресках изображенные участники не просто играют, а будто связываются с загробным миром. Египтологи заметили, что доска для перемещения фишек символизировала царство мертвых, по которому можно было пройти в игре. Археологи отметили, что найденные игры отличаются между собой в зависимости от периода их использования. Самый современный вид «Происхождения» был найден в 16 веке.