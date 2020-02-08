Лера Кудрявцева и Оскар Кучера в шоу «Звезды сошлись» раскроют диагноз дочери Любови Успенской





Недавно Татьяна Плаксина рассказала журналистом, что ее мать Любовь Успенская удерживала ее против воли в клинике для душевнобольных. Сама исполнительница опровергает данную информацию и заявляет, что телевизионщики похитили ее дочь. В новом выпуске передачи «Звезды сошлись» Лере Кудрявцевой и Оскару Кучеру предстоит выяснить, страдает ли Татьяна Плаксина психозом, а также они назовут настоящий диагноз дочери Любови Успенской.На данный момент дочь певицы находится в США со своим отцом Александром. Из-за скандала она не хочет оставаться в РФ. Исполнительница не стала настаивать на том, чтобы Татьяна Плаксина не улетала. Любовь Успенская уже подготовила 17 исков в суд в отношении канала, который по ее мнению, использовал дочь ради поднятия рейтингов. В качестве компенсации знаменитость требует с НТВ 500 000 долларов.