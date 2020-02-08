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Вместе с флагманом Mi 10 Xiaomi представит новый роутер

Считанные дни остались до официальной презентации долгожданного флагманской модели смартфона Mi 10 от компании Xiaomi. Более того, недавно появилась информация о том, что вместе с этим устройством производитель планирует представить новый роутер флагманского уровня.
Вместе с флагманом Mi 10 Xiaomi представит новый роутер

Как сообщает авторитетный информатор Digital Chat Station, в рамках грядущей презентации китайская компания Xiaomi представит не только новый флагманский смартфон, но еще и новый фирменный сетевой маршрутизатор продвинутого уровня, который получит поддержку передового стандарта беспроводной связи 802.11ax или Wi-Fi 6. По сравнению с прежними стандартами связи, как отмечает источник, Wi-Fi 6 отличается стабильным покрытием и оптимизированным энергопотреблением, более того, устройство будет поддерживать многочисленные соединения с высокой скоростью, работающие одновременно.

По словам разработчиков нового стандарта связи, он демонстрирует примерно 4-кратный прирост показателей пропускной способности беспроводной сети и количества параллельно подключенных потребителей по сравнению с прежними версиями. Примечательно, что главный дебютант грядущей презентации - Xiaomi Mi 10, - должен также получить поддержку Wi-Fi 6.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:51

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