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Медики назвали пять причин для ежедневного употребления сельдерея

Сельдерей обладает специфическим вкусом, из-за которого некоторые отказываются его использовать в своем рационе. Однако медики назвали пять причин, почему следует употреблять это чудо природы каждый день.
Медики назвали пять причин для ежедневного употребления сельдерея

Несмотря на то, что растительный продукт очень низкокалорийный и диетический, он богат полезными микроэлементами и витаминами. В его состав входят калий, натрий, железо и фолиевая кислота. Кроме того, магний, содержащийся в мякоти, обладает широким спектром действий на организм человека. Этот компонент снимает тревожность, успокаивает нервную систему и способствует нормализации сна.

Врачи отметили, что пектин в клетчатке сельдерея улучшает пищеварение и предотвращает развитие патологий толстого кишечника. Бета-каротин и антиоксиданты способны ускорять процессы метаболизма и процесс регенерации тканей внутренних органов.

Медики в Китае используют экстракт сельдерея для снижения артериального давления. Такая вытяжка обладает не только стабилизирующим действием, но и уменьшает выброс гормонов стресса в кровь.

Одной из главных причин употребления сельдерея ежедневно является его противовоспалительное свойство. Согласно проведенным исследованиям в 2015 году, в составе клетчатки содержится молекулярное соединение апигенин, который активизирует работу лимфоцитов в иммунной системе и предотвращать деление болезнетворных клеток, в том числе и злокачественных. Врачи-диетологи рекомендуют дополнить им свое ежедневное меню, если нет противопоказаний и аллергии.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:43

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