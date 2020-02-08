"Хватит шпионить": Иосиф Пригожин показал Валерию в халате без макияжа

Иосиф Пригожин опубликовал видео, сделанное у него дома. На кадрах продюсер стоит за закрытой дверью и говорит, что не может понять, кто у него дома играет упражнение Ганона. Открыв дверь знаменитость показывает певицу Валерию, играющую на рояли в белом махровом халате, без укладки и макияжа. Когда исполнительница видит, что возлюбленный снимает ее, он говорит, чтобы он перестал за ней шпионить. В ответ продюсер заявляет, что обожает слушать, как Валерия играет на рояле. В комментарии Иосиф Пригожин написал: "Подсматривать, говорят, не хорошо, но я все равно подсмотрел".Некоторые подписчики музыкального продюсера написали, что Валерия очень "мягко отреагировала на скрытую съемку супруга". Многие пришли в восторг от таланта исполнительницы. Ролик Иосифа Пригожина в Instagram уже просмотрели 36 000 пользователей Сети.