Тонкая талия Юлии Паршуты вызвала бурные эмоции у подписчиков

Юлия Паршута разместила новый пост, на котором она в купальнике держит чашку с чаем в руках. В комментарии экс-участница "Фабрики звезд" рассказала, что она побывала в оздоровительном центре, где проходила различные процедуры и участвовала в ежедневных лекциях о нормализации режима сна за счёт разгрузки питания. Исполнительница похвасталась, что наконец-то стала рано ложиться и рано вставать. Она рассказала, что дневной свет в разы полезнее освещения в помещении. Сейчас солистка "Инь-Ян" уже вернулась домой и приступила к работе.Фанаты Юлии Паршуты отреагировали моментально. Они обратили внимание на ее тонкую талию и начали писать, что фотография выглядит неправдоподобной. Некоторые обвинили певицу в чрезмерном использовании фотошопа. Преданные поклонники написали, что солистка "Инь-Ян" усердно трудится, чтобы достичь идеальных форм, и не прибегает к обработкам своих снимков.