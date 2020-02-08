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Тонкая талия Юлии Паршуты вызвала бурные эмоции у подписчиков

Юлия Паршута опубликовала в Instagram фотографию в купальнике, сделанную возле бассейна. Подписчики сразу же обратили внимание на тонкую талию солистки группы "Инь-Ян".
Тонкая талия Юлии Паршуты вызвала бурные эмоции у подписчиков

Юлия Паршута разместила новый пост, на котором она в купальнике держит чашку с чаем в руках. В комментарии экс-участница "Фабрики звезд" рассказала, что она побывала в оздоровительном центре, где проходила различные процедуры и участвовала в ежедневных лекциях о нормализации режима сна за счёт разгрузки питания. Исполнительница похвасталась, что наконец-то стала рано ложиться и рано вставать. Она рассказала, что дневной свет в разы полезнее освещения в помещении. Сейчас солистка "Инь-Ян" уже вернулась домой и приступила к работе.

Фанаты Юлии Паршуты отреагировали моментально. Они обратили внимание на ее тонкую талию и начали писать, что фотография выглядит неправдоподобной. Некоторые обвинили певицу в чрезмерном использовании фотошопа. Преданные поклонники написали, что солистка "Инь-Ян" усердно трудится, чтобы достичь идеальных форм, и не прибегает к обработкам своих снимков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

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