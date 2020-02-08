Медики назвали продукты, которые снижают вероятность развития онкологии





Ученые проанализировали около 8 тысяч молекулярных соединений в растительной клетчатке овощей и фруктов. После детального изучения они выяснили, что 110 из них способны предупредить появление злокачественных опухолей. Это объясняется тем, что некоторые аминокислоты выступают в роли блокаторов и не дают делиться раковым клеткам. Подобным эффектом обладают некоторые действующие вещества, применяющиеся во время химиотерапии.Среди названных продуктов, способных снизить риск онкологии, находятся цитрусовые, в особенности апельсины, морковь, укроп, кориандр, зеленый чай и виноград. Прежде всего медики рекомендуют сбалансировать рацион питания, чтобы все продукты не превышали допустимую норму потребления и не вызвали обратную реакцию, обостряя хронические болезни. В ближайшем будущем ученые намерены создать, так называемый, «паспорт продукта» с полным описанием его влияния на разные системы организма человека.