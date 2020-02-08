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Медики назвали продукты, которые снижают вероятность развития онкологии

Медицинские специалисты экспериментальным способом определили и назвали продукты, которые снижают вероятность развития онкологических заболеваний. По данным исследований, в составе некоторых овощей были обнаружены компоненты, которые аналогичны действующим веществам, используемых для химиотерапии.
Медики назвали продукты, которые снижают вероятность развития онкологии

Ученые проанализировали около 8 тысяч молекулярных соединений в растительной клетчатке овощей и фруктов. После детального изучения они выяснили, что 110 из них способны предупредить появление злокачественных опухолей. Это объясняется тем, что некоторые аминокислоты выступают в роли блокаторов и не дают делиться раковым клеткам. Подобным эффектом обладают некоторые действующие вещества, применяющиеся во время химиотерапии.

Среди названных продуктов, способных снизить риск онкологии, находятся цитрусовые, в особенности апельсины, морковь, укроп, кориандр, зеленый чай и виноград. Прежде всего медики рекомендуют сбалансировать рацион питания, чтобы все продукты не превышали допустимую норму потребления и не вызвали обратную реакцию, обостряя хронические болезни. В ближайшем будущем ученые намерены создать, так называемый, «паспорт продукта» с полным описанием его влияния на разные системы организма человека.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:06

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