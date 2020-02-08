Учёные из США рассказали о влиянии женской истерики на работу сердца





Дело в том, что женщине иногда полезно поплакать и покричать, так как благодаря этому происходит выход негативных эмоций: снимается весь накопленный негатив, приводящий к зажиму мышц. Применение гневной мимики помогает уменьшить уровень гормона стресса кортизола в головном мозге, а с помощью криков, слёз и импульсивных жестов можно лучше с этим справиться. Эксперимент показал, что участницы, не скрывавшие негативные чувства, а иногда дававшие волю эмоциям, прожили намного больше. Учёные считают: во время проявления бурной реакции, снижается риск развития сердечно-сосудистых болезней.Также стало известно, слезы, вызванные истеричным состоянием, содержат соль, которая помогает избавиться от токсинов. Когда проходит возбуждённое состояние организм принимается усиленно производить эндорфин - гормон радости, в итоге наступает ощущение абсолютного счастья. Однако не стоит забывать, из-за высокого эмоционального напряжения возникает ухудшение состояния здоровья у мужчин, происходит негативное воздействие на работу сердечной мышцы. Медики провели анализ и выяснили, что причиной всех результатов – как положительных (у женщин), так и отрицательных (у мужчин) – может быть изменение гормонального фона после бурного всплеска эмоций.