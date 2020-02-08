АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Учёные из США рассказали о влиянии женской истерики на работу сердца

Коллектив учёных из США в течение 10 лет проводил исследование, в ходе которого наблюдал за поведением 2000 женщин и сделал вывод, что истерика положительно воздействует на здоровье. Таким образом представительницы слабого пола избавляются от негативных эмоций и снижают риск развития сердечных заболеваний.

Дело в том, что женщине иногда полезно поплакать и покричать, так как благодаря этому происходит выход негативных эмоций: снимается весь накопленный негатив, приводящий к зажиму мышц. Применение гневной мимики помогает уменьшить уровень гормона стресса кортизола в головном мозге, а с помощью криков, слёз и импульсивных жестов можно лучше с этим справиться. Эксперимент показал, что участницы, не скрывавшие негативные чувства, а иногда дававшие волю эмоциям, прожили намного больше. Учёные считают: во время проявления бурной реакции, снижается риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Также стало известно, слезы, вызванные истеричным состоянием, содержат соль, которая помогает избавиться от токсинов. Когда проходит возбуждённое состояние организм принимается усиленно производить эндорфин - гормон радости, в итоге наступает ощущение абсолютного счастья. Однако не стоит забывать, из-за высокого эмоционального напряжения возникает ухудшение состояния здоровья у мужчин, происходит негативное воздействие на работу сердечной мышцы. Медики провели анализ и выяснили, что причиной всех результатов – как положительных (у женщин), так и отрицательных (у мужчин) – может быть изменение гормонального фона после бурного всплеска эмоций.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Хватит шпионить": Иосиф Пригожин показал Валерию в халате без…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отметила годовщину отношений с блогером Давидом…
Новый внедорожник Range Rover Sport проходит тестовые…
Учёные из США рассказали о влиянии женской истерики на работу…
Тонкая талия Юлии Паршуты вызвала бурные эмоции у…
Медики назвали продукты, которые снижают вероятность развития…
В Google Play обнаружили новую партию зараженных…
Звезды «Дом-2» Наташа Игрунова и Паша Уломский разводятся через пять месяцев после…
"Хорошие вишенки": Татьяна Навка и Светлана Бондарчук подшутили над Ольгой Слуцкер из-за ее…
Названы лучшие способы устранения мелких вмятин на кузове…
Принц Гарри 7 лет лечился у психотерапевтов после смерти…
Немецкие тюнеры превратили Volkswagen Multivan в спортивный…
«Ксюш, ты свое-то лицо видела?»: Телеведущая Ксения Собчак и Иван Ургант обменялись колкостями в вечернем…
Названы номинанты на премию «Оскар» 2020…
Диетолог Айтор Санчес рассказала о питании для пациентов с жировой болезнью…
Автор шоу-толстушек «Баба Ягодка» Мария Благодатная вышла…
Названы 7 простых правил для покупки хорошего…
Названы 5 видов эфирных масел, которые помогают снизить…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y91C…
Неделя мытаря и фарисея: Что надо знать людям о подготовке к Великому…
«Как Леонтьев»: Кудрявую звезду «Дом-2» Викторию Романец затравили в…
Тариф для «передумавших»: Разворот на трассе М-11 «Нева» подешевел до 16-50…
В студии "Привет Андрей" впервые состоится баттл поэтесс Ларисы Рубальской и Солы…
Обновленная версия Lada Largus отправилась на зимние тесты в…
Эксперты по питанию рассказали о полезных свойствах сока…
«Словно в кино»: Федор Смолов рассказал о своем переезде в испанскую…
Chery планирует продавать в России седан…
Евгений Петросян познакомил фанатов со своим "старым приятелем, познавшим в жизни…
Просмотреть все новости