В Google Play обнаружили новую партию зараженных приложений





По данным специалистов, некоторые из найденных ими «опасных» приложений являются весьма популярными, а суммарное количество их скачиваний достигает отметки в 470 000. Злоумышленники даже не поленились обеспечить свои программы положительными отзывами, чтобы еще больше запутать даже тех пользователей, которые привыкли проявлять осторожность при выборе программного продукта на страницах маркета. Корпорация Google уже удалила указанные приложения из своего сервиса, однако они могу продолжать работать на смартфонах сотен тысяч пользователей.Данные вредоносные программы быстро маскируются под системные процессы и не отображаются в привычном пользовательском интерфейсе, а значит, многие люди могу даже не подозревать, что их устройства заражены. В то же время они без ведома пользователей меняют настройки, записывают звук, делают скриншоты, открывают ссылки, крадут контакты и совершают звонки.В список зараженных приложений вошли Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler, Super Clean Lite-Booster, Clean&CPU Cooler, Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner&CPU Cooler, Quick Games-H5 Game Center, Rocket Cleaner, Rocket Cleaner Lite и многие другие с похожими названиями.