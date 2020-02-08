"Хорошие вишенки": Татьяна Навка и Светлана Бондарчук подшутили над Ольгой Слуцкер из-за ее груди

Недавно Светлана Бондарчук, Татьяна Навка и Ольга Слуцкер встретились за ужином в одно из ресторанов Санкт-Петербурга. Бывшая супруга Фёдора Бондарчука поделилась кадрами с дружеской встречи. На видео знаменитости сидят за столом, смеются и шутят над грудью Ольги Слуцкер. Сначала Светлана Бондарчук и Татьяна Навка кончиками пальцев дотрагиваются к части тела подруги, потом она сама сравнивает большое яблоко со своей грудью. В комментарии к публикации в Instagram модель написала, что хорошие "вишенки" - это уже пол женщины.Подписчики высоко оценили шутку знаменитостей. Они назвали звездных подруг "хулиганками" и "зажигалками", а также пожелали им всегда оставаться веселыми и счастливыми. Публикацию Светланы Бондарчук в соцсети Instagram уже просмотрели более 100 000 пользователей Сети.