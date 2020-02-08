Автор шоу-толстушек «Баба Ягодка» Мария Благодатная вышла замуж
Мария Благодатная, известная своим авторским шоу-толстушек «Баба Ягодка» вышла замуж 2 февраля этого года. О важном событии артистка сообщила, опубликовав в личном блоге Instagram фотографии со свадьбы.
Популярная «Уральская пышка», знаменитая Маруся Маковка порадовала поклонников многочисленными свадебными фото и видео на своей странице одной из социальных сетей. Ее избранник Никита, который после бракосочетания взял фамилию супруги, познакомился с шоу-вумен еще в 2013 году, однако романтические отношения начались не сразу.
Мария Благодатная обратилась с огромной благодарностью ко всем, кто вместе с ними разделил самую важную дату. В своей записи она добавила, что 02.02.2020 – это магическое число, которое имеет название «Врата Судьбы». По словам молодых, все загаданные желания в день их свадьбы обязательно исполнятся.
Как известно, создательница шоу-толстушек «Баба Ягодка» поменяла свою девичью фамилию на Благодатная несколько лет назад. Артистка убеждена, что «фамилия отражает внутренний мир», а она «любит дарить праздник людям».
Популярная «Уральская пышка», знаменитая Маруся Маковка порадовала поклонников многочисленными свадебными фото и видео на своей странице одной из социальных сетей. Ее избранник Никита, который после бракосочетания взял фамилию супруги, познакомился с шоу-вумен еще в 2013 году, однако романтические отношения начались не сразу.
Мария Благодатная обратилась с огромной благодарностью ко всем, кто вместе с ними разделил самую важную дату. В своей записи она добавила, что 02.02.2020 – это магическое число, которое имеет название «Врата Судьбы». По словам молодых, все загаданные желания в день их свадьбы обязательно исполнятся.
Как известно, создательница шоу-толстушек «Баба Ягодка» поменяла свою девичью фамилию на Благодатная несколько лет назад. Артистка убеждена, что «фамилия отражает внутренний мир», а она «любит дарить праздник людям».
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:11