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Диетолог Айтор Санчес рассказала о питании для пациентов с жировой болезнью печени

Диетолог из Испании Айтор Санчес рассказала о правильном рационе питания для пациентов с жировой болезнью печени. Согласно утверждениях эксперта, человек, страдающий данным заболеванием, обязан ограничить употребление сладких продуктов.

Зачастую главным симптомом жировой болезни печени являет вздутие живота. У таких пациентов есть риск возникновения ожирения, сахарного диабета. Эксперт сообщила, что у больных с ожирением печени наблюдается высокий уровень холестерина. Если продолжать игнорировать симптомы заболевания, это может привести к фиброзу или циррозу. Согласно материалам испанского издания Lavanguardia, на раннем этапе необходимо проявлять усиленную физическую активность. Также нужно составить новый режим питания. Медик предлагает ограничить употребление алкогольных напитков, сахара и сахаросодержащих продуктов для пациента.

Сладкие десерты Айтор Санчес призвала исключить из рациона, а добавить в него полезные масла. Также специалисты из Техасского аграрного исследовательского института рассказали о продуктах, помогающих бороться с ожирением печени. Применяя белокочанную, цветную и брюссельскую капусту можно серьёзно снизить риск развития заболевания жизненно важной железы внешней секреции. Дело в том, что крестоцветные овощи обогащены веществом под названием индол. Оно способствует снижению и замедлению проявления заболевания. Эксперты в ходе исследования сделали вывод, что лечение с применением индола снизило процент накопления жира в печени.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:16

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