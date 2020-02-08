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Названы 7 простых правил для покупки хорошего смартфона

На рынке смартфонов представлено огромное количество моделей, поэтому многим покупателям бывает сложно разобраться во всем этом разнообразии и сделать правильный выбор. Эксперты назвали семь простых правил для покупки хорошего смартфона, который не разочарует владельца плохой работой и слабыми возможностями.
Названы 7 простых правил для покупки хорошего смартфона

Первым правилом называют выбор моделей не менее чем с 4 гигабайтами оперативной памяти. По словам специалистов, 4 или даже 6 Гб ОЗУ гарантируют покупателю, что его устройство сохранит актуальность и скорость работы хотя бы на протяжении 3-4 лет с момента выпуска. Второе правило относится к объему постоянной памяти гаджета, которой должно быть не менее 64 гигабайт при наличии слота для карт памяти. В случае, если слота под microSD в смартфоне нет, минимальное требование повышается до 128 Гб встроенной памяти. На третьем места расположилось требование к наличию в смартфоне встроенного чипа NFC, который существенно упрощает жизнь многих пользователей благодаря возможности осуществления бесконтактных платежей. Обратить внимание эксперты рекомендуют на емкость аккумуляторной батареи. Ее необходимый минимум сегодня составляет 4000 мАч.

Что касается выбора процессора, то в этом смысле существует ряд подводных камней и неточностей, однако эксперты все же рекомендуют обратить внимание на SoC Snapdragon серий 7хх или 8хх. Даже если в игры играть на смартфоне никто не планирует, подобная особенность обеспечит максимальный комфорт и плавность работы. Предъявляются и требования к дисплею устройства, который должен иметь разрешение не ниже 1080+, дескать, все, что ниже – заставит пользователя рассматривать пиксели. Последним пунктом стали основные камеры гаджета, которых должно быть хотя бы две, а еще лучше три или четыре. Пейзажные фото, широкий угол, боке, портретный режим – простые устройства с одним фотомодулем таких возможностей лишены. А вот разрешению можно уделить и меньше внимания. К примеру, 12-мегапиксельная камера iPhone сегодня легко опережает многих конкурентов с гораздо более высоким разрешением сенсора.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:06

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