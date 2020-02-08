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Представлен бюджетный смартфон Vivo Y91C 2020

Китайский производитель официально представил широкой общественности новый бюджетный смартфон под названием Vivo Y91C 2020. Устройство характеризуется довольно крупным дисплеем с каплевидным вырезом и доступной ценой.
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y91C 2020

Новый Vivo Y91C 2020 оснащается 6,22-люймовым экраном с разрешением 720+. Его основная отличительная особенность заключается в почти безрамочном экране с небольшим каплевидным вырезом под фронтальную камеру с разрешением 5 мегапикселей. Основная камера имеет разрешение 12 Мп и традиционно располагается на тыльной панели смартфона.

Работает Vivo Y91C 2020 под управлением 8-ядерного процессора Helio P22 от компании MediaTek. Порадует новинка и неплохой автономностью благодаря наличию встроенной аккумуляторной батареи емкостью 4030 мАч. Наконец, самое приятное в ней – цена, которая составит всего 117 долларов США, что эквивалентно примерно 7,5 тысячам российских рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:50

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