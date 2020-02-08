Названы 5 видов эфирных масел, которые помогают снизить тревожность





Запах масла ладана нередко можно услышать в храмах и церквях. Его используют, как стимулятор эйфории и чувства удовлетворения. Это объясняется тем, что растительные компоненты в составе влияют на часть головного мозга, отвечающую за эмоциональное состояние. В домашних условиях ладан можно добавлять в воду во время банных процедур.Эксперты отметили, что втирание розового масла в затылочную часть голову, снижает уровень тревоги, а крем для тела с цветочным компонентом способен успокоить раздражительную кожу. Бергамотовое масло лучше всего влияет на настроение в процессе его вдыхания. Для этого необходимо добавить несколько капель в специальный диффузор и наслаждаться ароматом.Запах перечной мяты снимает спазмы сосудов и мышечной мускулатуры в брюшной полости. Кроме того, чай с ее использованием уменьшает тошноту нервной этиологии. В заключение специалисты назвали масло лаванды, которое нормализует сон. Чтобы аромат подействовал на организм, его можно добавить в диффузор или втирать в ступни ног перед отдыхом.