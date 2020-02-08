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В студии "Привет Андрей" впервые состоится баттл поэтесс Ларисы Рубальской и Солы Моновой

Андрей Малахов показал кадр из будущего эфира шоу "Привет Андрей", где в студии впервые состоится баттл поэтесс Ларисы Рубальской и Солы Моновой. Также телеведущий сообщил в Instagram, что роль рефери будет исполнять Маша Распутина.
В студии "Привет Андрей" впервые состоится баттл поэтесс Ларисы Рубальской и Солы Моновой

Андрей Малахов опубликовал ролик, на котором показана его совместная фотография с Ларисой Рубальской и Солой Моновой. На снимке телеведущий одет в светлые брюки, рубашку и коричневый пиджак в клеточку. Лариса Рубальская выбрала для похода на шоу "Привет Андрей" серебристое переливающееся платье, массивное колье и серьги. Сола Монова надела черно облегающее платье в белый горох. В комментарии к фото Андрей Малахов написал, что сегодня между двумя легендами русской поэзии впервые состоится баттл.

Телеведущий сообщил, что Маша Распутина в этом выпуске станет рефери. Подписчики начали гадать, кто из поэтесс одержит победу, но их мнения разошлись. Пользователи Сети написали, что с нетерпением ждут шоу "Привет Андрей". Меньше чем за 50 минут публикацию Андрея Малахова в Instagram просмотрели более 42 000 раз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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