В студии "Привет Андрей" впервые состоится баттл поэтесс Ларисы Рубальской и Солы Моновой

Андрей Малахов опубликовал ролик, на котором показана его совместная фотография с Ларисой Рубальской и Солой Моновой. На снимке телеведущий одет в светлые брюки, рубашку и коричневый пиджак в клеточку. Лариса Рубальская выбрала для похода на шоу "Привет Андрей" серебристое переливающееся платье, массивное колье и серьги. Сола Монова надела черно облегающее платье в белый горох. В комментарии к фото Андрей Малахов написал, что сегодня между двумя легендами русской поэзии впервые состоится баттл.Телеведущий сообщил, что Маша Распутина в этом выпуске станет рефери. Подписчики начали гадать, кто из поэтесс одержит победу, но их мнения разошлись. Пользователи Сети написали, что с нетерпением ждут шоу "Привет Андрей". Меньше чем за 50 минут публикацию Андрея Малахова в Instagram просмотрели более 42 000 раз.