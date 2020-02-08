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Неделя мытаря и фарисея: Что надо знать людям о подготовке к Великому посту

Христианская церковь растолковала, как подготовится к Великому посту на Неделе мытаря и фарисея согласно библейской притче. По словам священников, не все мольбы могут быть услышаны Господом, даже если верующий считает себя богобоязненным человеком.
Неделя мытаря и фарисея: Что надо знать людям о подготовке к Великому посту

Первая воскресная неделя посвящена примеру, записанному в Евангелии от Луки. Согласно притче Иисуса Христа, два человека вошли в храм, чтобы помолиться Богу. Один из них был фарисеем, а другой сборщик налогов. Первый из них обратился к Богу, подняв голову сказав: «Благодарю тебя за то, что я не такой как остальные люди». В продолжении он унизил мытаря, который стоял при входе храма и тихо молился, опустив глаза.

Хотя фарисей является священнослужителем, он проявил надменность и гордость - качества, которые ненавидит Бог. В то же время, скромный сборщик налогов, который не отличается статусом в христианском обществе, смирил себя перед Господом, признав тихой мольбой свою греховность и незначительность в Господнем замысле.

Во время первой недели подготовки к Великому посту христианские учителя призывают людей быть подобными сборщику налогов из притчи Христа. Следует отложить «всякий гнев, превосходство и самолюбие», а благодарить Бога в молитве и просить утешение и благословение для нуждающихся родных и близких. Только в таком случае она будет услышана.

Верующие христиане стараются придерживаться нравственного поведения во всем и даже в своих мыслях. Необходимо внимательно следить за собой и поступками во время Недели мытаря и фарисея.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:45

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