«Словно в кино»: Федор Смолов рассказал о своем переезде в испанскую «Сельту»
Российский футболист Федор Смолов, о котором в последнее время пресса вспоминала лишь сквозь призму возможного романа с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой, рассказал о причинах своего переезда в Испанию. Отныне, напомним, нападающий российской сборной будет защищать цвета футбольного клуба «Сельта» из Виго.
Как утверждает сам Смолов, в перерывах между сборами с «Локомотивом» он побывал в Лондоне. Там со спортсменом связался его агент, заявивший об интересе со стороны боссов «Сельты». По утверждению футболиста, в тот момент он не раздумывал и десяти секунд, сразу же согласившись на переезд. Спустя еще какое-то время на Смолова вышел тренер «железнодорожников», а уже на следующий день все детали были оговорены и решены. «Все как в сериале, это было настолько быстро, словно в кино. Если бы мне перед этим сказали, что такое возможно, я бы даже не поверил», - подчеркнул футболист.
Стоит отметить, что Федор Смолов уже успел сыграть в составе новой команды один матч – в поединке против «Валенсии» он вышел на поле всего на 12 минут. Этот матч для нового российского игрока оказался неудачным. Впрочем, уже 9 февраля он имеет все шансы выйти на поле в домашней игре чемпионата.
Как утверждает сам Смолов, в перерывах между сборами с «Локомотивом» он побывал в Лондоне. Там со спортсменом связался его агент, заявивший об интересе со стороны боссов «Сельты». По утверждению футболиста, в тот момент он не раздумывал и десяти секунд, сразу же согласившись на переезд. Спустя еще какое-то время на Смолова вышел тренер «железнодорожников», а уже на следующий день все детали были оговорены и решены. «Все как в сериале, это было настолько быстро, словно в кино. Если бы мне перед этим сказали, что такое возможно, я бы даже не поверил», - подчеркнул футболист.
Стоит отметить, что Федор Смолов уже успел сыграть в составе новой команды один матч – в поединке против «Валенсии» он вышел на поле всего на 12 минут. Этот матч для нового российского игрока оказался неудачным. Впрочем, уже 9 февраля он имеет все шансы выйти на поле в домашней игре чемпионата.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:11