«Словно в кино»: Федор Смолов рассказал о своем переезде в испанскую «Сельту»





Как утверждает сам Смолов, в перерывах между сборами с «Локомотивом» он побывал в Лондоне. Там со спортсменом связался его агент, заявивший об интересе со стороны боссов «Сельты». По утверждению футболиста, в тот момент он не раздумывал и десяти секунд, сразу же согласившись на переезд. Спустя еще какое-то время на Смолова вышел тренер «железнодорожников», а уже на следующий день все детали были оговорены и решены., - подчеркнул футболист.Стоит отметить, что Федор Смолов уже успел сыграть в составе новой команды один матч – в поединке против «Валенсии» он вышел на поле всего на 12 минут. Этот матч для нового российского игрока оказался неудачным. Впрочем, уже 9 февраля он имеет все шансы выйти на поле в домашней игре чемпионата.