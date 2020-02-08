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Евгений Петросян познакомил фанатов со своим "старым приятелем, познавшим в жизни многое"

Евгений Петросян опубликовал в Instagram шуточный пост, в котором познакомил фанатов со своим "старым приятелем, познавшим в жизни многое". Также юморист сообщил, что девиз его знакомого: "никуда не торопиться".
Евгений Петросян познакомил фанатов со своим "старым приятелем, познавшим в жизни многое"

Евгений Петросян показал подписчикам фотографию, на которой он запечатлен рядом с пластиковым скелетом. На снимке артист улыбается и обнимает искусственную модель человеческого строения костей. Знаменитость одет в серые брюки, красную рубашку в белую полоску и синюю кофту. Образ Евгения Петросяна дополнили пальто и шапку. Пластикового скелета нарядили в белый халат, галстук-бабочку и очки для зрения. В комментарии юморист написал: "Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. А я ему сказал: "Ты передай своим: а мы и не торопимся".

Подписчики оценили юмор артиста и написали, что согласны с его словами и торопиться им некуда. Некоторые пожелали Евгению Петросяну долгих лет жизни, здоровья и успеха в творчестве. Также фанаты поблагодарили артиста за поднятое настроение.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:04

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