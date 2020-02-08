Эксперты по питанию рассказали о полезных свойствах сока лайма
Эксперты по питанию рассказали о 5 полезных свойствах сока лайма. Данный напиток имеет конкретные преимущества и способен улучшить общее самочувствие человека.
Сок лайма снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как обогащён магнием, калием, фосфором, цинком, кальцием и другими полезными для здоровья компонентами, улучшающими кровоток и уменьшающими угрозу инсультов и инфарктов. В фрукта входит витамин E, который необходим для здоровья ногтей, кожи, волос и клеток организма, и витамин K, служащий для поддержания здоровья костей и крови. В нём есть и фолиевая кислота, благодаря которой обеспечивается здоровье клеток. Кроме этого сок лайма имеет положительное влияние на пищеварительную систему.
В состав напитка входят флавоноиды, стимулирующие выделение желудочного сока, улучшающего процесс переваривания пищи. Также он отлично борется с инфекционными заболеваниями и патогенными микроорганизмами. В этом цитрусовом большое количество витамина C и антиоксидантов, которые улучшают работу защитной системы организма. Кроме этого лаймовый сок помогает в борьбе с лишним весом. В нём есть много лимонной кислоты, которая усиливает скорость обмена веществ, из-за чего сжигается большее количество калорий, не позволяя человеку накапливать жировые отложения, а также способствует омоложению кожи.
Сок лайма снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как обогащён магнием, калием, фосфором, цинком, кальцием и другими полезными для здоровья компонентами, улучшающими кровоток и уменьшающими угрозу инсультов и инфарктов. В фрукта входит витамин E, который необходим для здоровья ногтей, кожи, волос и клеток организма, и витамин K, служащий для поддержания здоровья костей и крови. В нём есть и фолиевая кислота, благодаря которой обеспечивается здоровье клеток. Кроме этого сок лайма имеет положительное влияние на пищеварительную систему.
В состав напитка входят флавоноиды, стимулирующие выделение желудочного сока, улучшающего процесс переваривания пищи. Также он отлично борется с инфекционными заболеваниями и патогенными микроорганизмами. В этом цитрусовом большое количество витамина C и антиоксидантов, которые улучшают работу защитной системы организма. Кроме этого лаймовый сок помогает в борьбе с лишним весом. В нём есть много лимонной кислоты, которая усиливает скорость обмена веществ, из-за чего сжигается большее количество калорий, не позволяя человеку накапливать жировые отложения, а также способствует омоложению кожи.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:16