Эксперты по питанию рассказали о полезных свойствах сока лайма





Сок лайма снижает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как обогащён магнием, калием, фосфором, цинком, кальцием и другими полезными для здоровья компонентами, улучшающими кровоток и уменьшающими угрозу инсультов и инфарктов. В фрукта входит витамин E, который необходим для здоровья ногтей, кожи, волос и клеток организма, и витамин K, служащий для поддержания здоровья костей и крови. В нём есть и фолиевая кислота, благодаря которой обеспечивается здоровье клеток. Кроме этого сок лайма имеет положительное влияние на пищеварительную систему.В состав напитка входят флавоноиды, стимулирующие выделение желудочного сока, улучшающего процесс переваривания пищи. Также он отлично борется с инфекционными заболеваниями и патогенными микроорганизмами. В этом цитрусовом большое количество витамина C и антиоксидантов, которые улучшают работу защитной системы организма. Кроме этого лаймовый сок помогает в борьбе с лишним весом. В нём есть много лимонной кислоты, которая усиливает скорость обмена веществ, из-за чего сжигается большее количество калорий, не позволяя человеку накапливать жировые отложения, а также способствует омоложению кожи.