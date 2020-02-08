Поклонники Samsung пожаловались на дороговизну флагманской линейки Galaxy S20





После недавней утечки дополнительной информации о грядущих смартфонах от популярного бренда, специалисты выразили удивление ценовой политикой производителя. Как оказалось, младшая модель Samsung Galaxy S20 в базовой модификации будет предложена покупателям по цене в 999 долларов США, а за топовую версию Samsung Galaxy S20 Ultra компания планирует попросить целых 1 399 долларов.Как показали предварительные прогнозы, около 78% пользователей считают указанные ценники необоснованными и заявляют, что не видят необходимости платить такую сумму за смартфоны, которые в целом представляются довольно простыми по своему функционалу.