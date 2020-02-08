В Сети появился список вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей в месяц для жителей РФ





В топе высокооплачиваемых специальностей первое место заняла вакансия инженера на завод по переработке нефти. Соискатель не указал в своем предложении регион, где требуется сотрудник, однако, фиксированная заработная плата составляет – 800 тысяч рублей. Такая же сумма установлена для руководящих должностей на производстве и для программистов в Новосибирске. Следующими в топе указаны вакансии советника гендиректора по работе с банками и финансами в столице Российской Федерации и на руководящие места в производственной промышленности в Екатеринбурге.Третье предложение с оплатой до 450 тысяч – геолог на Чукотке, CRM-специалист и IT-директор в судебном департаменте Москвы. Эксперты трудоустройства отметили, что даже репетитор английского языка для крупного предпринимателя в России или сотрудник в культурно-образовательном центре в Обнинске может зарабатывать не менее 250 тысяч. Главное настойчиво искать и пользоваться исключительно официальными Интернет-платформами.