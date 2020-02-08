"А талант где?": Подписчики не оценил откровенный наряд Насти Каменских

Настя Каменских запечатлена на снимке в черных ботфортах, шортах с высокой посадкой и в полупрозрачном топе, который напоминает бюстгальтер. Ее образ дополняли пояс с сиреневой бахромой и броский макияж. Исполнительница стоит на сцене, одной рукой она держит микрофон, а другую подняла над головой. В комментарии возлюбленная Потапа написала, что всегда танцует и поет.Подписчики Насти Каменских не оценили ее откровенный наряд и раскритиковали фото. Многие начали спрашивать у знаменитости, где ее талант, но ответа пока не получили. Также пользователи Сети посоветовали исполнительнице вести себя скромнее и больше времени уделять семье. Преданные поклонники певицы заступились за свою любимицу, посоветовав не обращать внимания на завистников. Фанаты написали большое количество комплиментов и оставили более 130 000 лайков.