Бессмертная Windows 7: Microsoft выпустила еще одно обновление легендарной ОС





Разработчик к слову, продолжает рассылать предупреждение о том, что Windows 7 больше не поддерживается и не будет получать обновлений. Как бы там ни было, но в качестве исключения Microsoft снова выпустила обновление для простых пользователей. Дело в том, что последний аналог, разосланный в день прекращения поддержки, принес в систему ошибку, из-за которой обои на рабочем столе превращаются в обычный черный фон. Компания могла бы не исправлять проблему, однако решила поступить иначе. Очередное обновление ОС под номером KB4539602 вносит соответствующие исправления. Установить этот апдейт пользователи смогут вручную, проверив его доступность в панели управления системой.Как отмечают в самой компании, новое обновление не содержит в себе ничего, кроме исправления указанного бага и предназначено для пользователей версий Windows Server 2008 R2 SP1 и 7 SP1, которые пострадали от него ранее.