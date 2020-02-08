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Бессмертная Windows 7: Microsoft выпустила еще одно обновление легендарной ОС

Американская корпорация Microsoft выпустила еще одно обновление ОС Windows 7, нарушив собственное обещание о том, что после завершения жизненного цикла этой платформы пользователи не смогут получить ни одного нового программного апдейта. Напомним, официальная поддержка этой операционной системы была прекращена 14 января 2020 года.
Бессмертная Windows 7: Microsoft выпустила еще одно обновление легендарной ОС

Разработчик к слову, продолжает рассылать предупреждение о том, что Windows 7 больше не поддерживается и не будет получать обновлений. Как бы там ни было, но в качестве исключения Microsoft снова выпустила обновление для простых пользователей. Дело в том, что последний аналог, разосланный в день прекращения поддержки, принес в систему ошибку, из-за которой обои на рабочем столе превращаются в обычный черный фон. Компания могла бы не исправлять проблему, однако решила поступить иначе. Очередное обновление ОС под номером KB4539602 вносит соответствующие исправления. Установить этот апдейт пользователи смогут вручную, проверив его доступность в панели управления системой.

Как отмечают в самой компании, новое обновление не содержит в себе ничего, кроме исправления указанного бага и предназначено для пользователей версий Windows Server 2008 R2 SP1 и 7 SP1, которые пострадали от него ранее.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:59

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