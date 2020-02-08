Последние мамонты на Земле не смогли выжить из-за генетических мутаций





Около 4000 лет назад на острове Врангеля обитала незначительная популяция особей. Специалисты пришли к выводам, что, возможно, это были последние мамонты на планете. Они решили исследовать генетические особенности вида, которые могли иметь ряд дефектов, затрудняющих размножение, развитие и способность к восприятию запахов. Быстрое сокращение популяции могло возникнуть по причине скрещивания родственных особей, из-за его случились генетические мутации. Доцент кафедры биологических наук в Университете Буффало Винсент Линч рассказал, что сперва эксперты сравнили ДНК мамонта с ДНК трёх азиатских слонов и двух мамонтов из другой популяции.Потом ученые синтезировали трансформированные гены, контролируя взаимодействие белков с иными молекулами. Например, в случае вырабатывания обоняния известно, как гены принимают участие в работе важных функций. Специалисты смогли возродить версию мамонта, заставить клетки в культуре вырабатывать ген, а потом проконтролировать, правильно ли работает белок в клетках. Есть версия, что у последних мамонтов не было обоняния, а итоги работ стали дополнительной информацией для новых исследований. Специалисты сделали вывод, что древние животные, жившие на острове, накапливали трансформированные гены. Это одна из версий событий, из-за которых могли исчезнуть последние мамонты на планете.