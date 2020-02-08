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Последние мамонты на Земле не смогли выжить из-за генетических мутаций

Согласно утверждениям учёных, мамонты, жившие на Земле, не имели крепкого здоровья. Эксперты смогли обнаружить данный факт, исследуя генетический материал останков животного, обнаруженных на острове Врангеля.

Около 4000 лет назад на острове Врангеля обитала незначительная популяция особей. Специалисты пришли к выводам, что, возможно, это были последние мамонты на планете. Они решили исследовать генетические особенности вида, которые могли иметь ряд дефектов, затрудняющих размножение, развитие и способность к восприятию запахов. Быстрое сокращение популяции могло возникнуть по причине скрещивания родственных особей, из-за его случились генетические мутации. Доцент кафедры биологических наук в Университете Буффало Винсент Линч рассказал, что сперва эксперты сравнили ДНК мамонта с ДНК трёх азиатских слонов и двух мамонтов из другой популяции.

Потом ученые синтезировали трансформированные гены, контролируя взаимодействие белков с иными молекулами. Например, в случае вырабатывания обоняния известно, как гены принимают участие в работе важных функций. Специалисты смогли возродить версию мамонта, заставить клетки в культуре вырабатывать ген, а потом проконтролировать, правильно ли работает белок в клетках. Есть версия, что у последних мамонтов не было обоняния, а итоги работ стали дополнительной информацией для новых исследований. Специалисты сделали вывод, что древние животные, жившие на острове, накапливали трансформированные гены. Это одна из версий событий, из-за которых могли исчезнуть последние мамонты на планете.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:27

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