"Это не брачное агентство": Роза Сябитова ответила на требования священника Дмитрия Смирнова закрыть программу «Давай поженимся!»
Роза Сябитова ответила на требования священника Дмитрия Смирнова закрыть «Давай поженимся!». Телеведущая заявила, что программа — это не брачное агентство, она помогает одиноким людям обрести семейное счастье.
Недавно священник Дмитрий Смирнов сообщил журналистам, что считает шоу «Давай поженимся!» слишком скандальным. Служитель церкви заявил, что если бы он стал президентом Российской Федерации, то подписал указ о закрытии этой телепрограммы. Дмитрий Смирнов уверен, что россиянам нужно больше читать книги, а не смотреть подобные шоу. Одной из первых на защиту программы встала ее ведущая Роза Сябитова. Она заявила, что закрытие «Давай поженимся!» сильно расстроит преданных поклонников и участников данного проекта.
Роза Сябитова рассказала, что у героев программы более 250 рожденных детей в браках. Ведущие объясняют пришедшим на проект людям, почему они одиноки и обсуждают их проблемы, помогая в них разобраться. Также телеведущая особо отметила, что шоу «Давай поженимся!» — это не брачное агентство, а передача о проблеме одиночества.
Недавно священник Дмитрий Смирнов сообщил журналистам, что считает шоу «Давай поженимся!» слишком скандальным. Служитель церкви заявил, что если бы он стал президентом Российской Федерации, то подписал указ о закрытии этой телепрограммы. Дмитрий Смирнов уверен, что россиянам нужно больше читать книги, а не смотреть подобные шоу. Одной из первых на защиту программы встала ее ведущая Роза Сябитова. Она заявила, что закрытие «Давай поженимся!» сильно расстроит преданных поклонников и участников данного проекта.
Роза Сябитова рассказала, что у героев программы более 250 рожденных детей в браках. Ведущие объясняют пришедшим на проект людям, почему они одиноки и обсуждают их проблемы, помогая в них разобраться. Также телеведущая особо отметила, что шоу «Давай поженимся!» — это не брачное агентство, а передача о проблеме одиночества.