Ведущие шоу "Принцип домино" Елена Ханга, Дана Борисова и Елена Старостина встретились спустя 17 лет

[b][/b]Елена Ханга и Елена Старостина были ведущими программы "Принцип домино". Спустя несколько лет у актрисы закончился контракт и ее заменила Дана Борисова. Несколько часов назад Елена Ханга показала видео, на котором запечатлены три ведущих этого шоу. На кадрах Елена Старостина одета в полосатые брюки и темно-зеленую блузку. Дана Борисова надела черную облегающую юбку и светлую шелковую блузку. Елена Ханга предстала перед подписчиками в бежевом платье ниже колен. На видео знаменитости говорят о том, что спустя много лет они встретились на шоу "Звезды сошлись".Также Елена Старостина заявила, что это первое совместное видео с Еленой Хангой и Даной Борисовой. В комментарии в Instagram телеведущая призвала подписчиков не верить слухам, отметив, что три ведущие шоу "Принцип домино" спустя 17 лет снова вместе.