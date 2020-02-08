На дне моря у берегов Крита обнаружены неопознанные структуры





Об этом открытии стало известно благодаря изданию Archaeology News Network, которое ссылается на источники в греческом Минкульте. Отмечается, что масштабное исследование древнего подводного города стартовало еще осенью 2019 года, причем, участие в работах принимает большое количество специалистов, благодаря чему часть объектов в исследуемом месте удалось найти довольно быстро. Вместе с тем археологи наткнулись и на многочисленные следы загадочных структур крупных размеров, которые залегают на глубине не менее 150 сантиметров под толщей песка. Идентифицировать объекты визуально ученые пока не имеют возможности, но проведенная электрическая и магнитная томография подтвердила их наличие.В ближайшем будущем специалисты планируют создать трехмерное изображение изученного ими города, после чего они займутся проведением более масштабных подводных исследований, в том числе и изучением обнаруженных структур.