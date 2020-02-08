На дне моря у берегов Крита обнаружены неопознанные структуры
В Греции археологи при выполнении подводных исследований обнаружили у берегов острова Крит остатки древнего города, который оказался под водой в результате мощного землетрясения еще во II веке н.э. Их заинтересовали загадочные структуры, происхождение которых пока не опознано, которые скрывались от людских глаз под толщей песка на дне.
Об этом открытии стало известно благодаря изданию Archaeology News Network, которое ссылается на источники в греческом Минкульте. Отмечается, что масштабное исследование древнего подводного города стартовало еще осенью 2019 года, причем, участие в работах принимает большое количество специалистов, благодаря чему часть объектов в исследуемом месте удалось найти довольно быстро. Вместе с тем археологи наткнулись и на многочисленные следы загадочных структур крупных размеров, которые залегают на глубине не менее 150 сантиметров под толщей песка. Идентифицировать объекты визуально ученые пока не имеют возможности, но проведенная электрическая и магнитная томография подтвердила их наличие.
В ближайшем будущем специалисты планируют создать трехмерное изображение изученного ими города, после чего они займутся проведением более масштабных подводных исследований, в том числе и изучением обнаруженных структур.
Об этом открытии стало известно благодаря изданию Archaeology News Network, которое ссылается на источники в греческом Минкульте. Отмечается, что масштабное исследование древнего подводного города стартовало еще осенью 2019 года, причем, участие в работах принимает большое количество специалистов, благодаря чему часть объектов в исследуемом месте удалось найти довольно быстро. Вместе с тем археологи наткнулись и на многочисленные следы загадочных структур крупных размеров, которые залегают на глубине не менее 150 сантиметров под толщей песка. Идентифицировать объекты визуально ученые пока не имеют возможности, но проведенная электрическая и магнитная томография подтвердила их наличие.
В ближайшем будущем специалисты планируют создать трехмерное изображение изученного ими города, после чего они займутся проведением более масштабных подводных исследований, в том числе и изучением обнаруженных структур.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:50