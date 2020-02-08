«139 на двоих»: Фанаты Аллы Пугачевой обнародовали фото Максима Галкина в компании жены и Надежды Бабкиной

Как известно, 15 апреля прошлого года российская исполнительница, режиссёр и продюсер Алла Пугачева отметила свой 70-й день рождения двумя концертами в России и Белоруссии. Ее юбилейная программа «Алла Пугачева P. S.» в Государственном Кремлевском дворце побила рекорды кассовых сборов и впечатлила тысячи поклонников. Народная артистка Надежда Бабкина, которая тоже запечатлена на фото, только планирует отмечать свое 70-летие 19 марта этого года.Пользователи Сети оставили под снимком знаменитостей больше сотни комментариев. Они отмечают, что на свои годы звезды замечательно выглядят и «вовсе не скажешь, что им 139 на двоих». Кроме того, поклонники не сдерживают свое чувство юмора и оставляют отклики, подшучивая над молодым Максимом Галкиным в компании «зрелых дам».Недавно, российский артист и супруг Аллы Пугачевой дал эксклюзивное интервью журналистке Ирине Шихман, в котором рассказал не только о своей профессиональной деятельности, но и о личной жизни, упомянув, что «разницы в возрасте» со своей женой он не чувствует.