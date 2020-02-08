В Москве бесследно пропал правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад





Сообщается, что Хосин Бенсаад ранее был женат на внучке «отца народов» Галине Джугашвили, скончавшейся более 12 лет тому назад. В этом браке родился единственный сын, которого назвали Селимом. В последние годы правнук Сталина проживал со своей супругой в квартире, расположенной в одном из центральных районов Москвы, однако несколько месяцев тому назад он бесследно исчез. Как отмечает отец, пропавший мужчина является слабослышащим. В их отношениях иногда случались конфликты, но родне всегда удавалось из них выходить. По утверждению Хосина Бенсаада, в последний раз он виделся с сыном еще в сентябре 2019 года, после чего улетел в Алжир.Вернувшись в Россию в ноябре, Бенсаад-старший так и не обнаружил наследника и его супругу по прежнему месту жительства. При этом, в их квартире накопилось немало неоплаченных счетов. Мужчина даже провел опрос соседей, но те не смогли дать внятного ответа на вопрос о том, куда пропал его сын. В то же время, как отмечает отец правнука Сталина, из квартиры также пропали некоторые личные вещи Селима.Примечателен и тот факт, что однажды мужчине пришло от сына странное сообщение, в котором тот просил его отстать и обращаться с любыми вопросами к адвокату. Сам он не верит, что это сообщение было написано Селимом и считает, что его наследник может находиться в неволе.