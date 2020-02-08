АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

В Москве бесследно пропал правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад

В Москве вот уже несколько месяцев пытаются отыскать бесследно пропавшего правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада. Впервые о пропаже мужчины заявил его отец Хосин.
В Москве бесследно пропал правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад

Сообщается, что Хосин Бенсаад ранее был женат на внучке «отца народов» Галине Джугашвили, скончавшейся более 12 лет тому назад. В этом браке родился единственный сын, которого назвали Селимом. В последние годы правнук Сталина проживал со своей супругой в квартире, расположенной в одном из центральных районов Москвы, однако несколько месяцев тому назад он бесследно исчез. Как отмечает отец, пропавший мужчина является слабослышащим. В их отношениях иногда случались конфликты, но родне всегда удавалось из них выходить. По утверждению Хосина Бенсаада, в последний раз он виделся с сыном еще в сентябре 2019 года, после чего улетел в Алжир.

Вернувшись в Россию в ноябре, Бенсаад-старший так и не обнаружил наследника и его супругу по прежнему месту жительства. При этом, в их квартире накопилось немало неоплаченных счетов. Мужчина даже провел опрос соседей, но те не смогли дать внятного ответа на вопрос о том, куда пропал его сын. В то же время, как отмечает отец правнука Сталина, из квартиры также пропали некоторые личные вещи Селима.

Примечателен и тот факт, что однажды мужчине пришло от сына странное сообщение, в котором тот просил его отстать и обращаться с любыми вопросами к адвокату. Сам он не верит, что это сообщение было написано Селимом и считает, что его наследник может находиться в неволе.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"А талант где?": Подписчики не оценил откровенный наряд Насти…
В Тюмени агрессивная собака вцепилась 2-летней девочке в…
Последние мамонты на Земле не смогли выжить из-за генетических…
Вячеслав Тихонов несколько раз обращался за помощью к…
"Это не брачное агентство": Роза Сябитова ответила на требования священника Дмитрия Смирнова закрыть программу «Давай…
В Казахстане назвали бытовым конфликтом массовую драку с восемью погибшими…
Дарья Донцова лишилась статуса самого популярного писателя в…
Ведущие шоу "Принцип домино" Елена Ханга, Дана Борисова и Елена Старостина встретились спустя 17…
На дне моря у берегов Крита обнаружены неопознанные…
«139 на двоих»: Фанаты Аллы Пугачевой обнародовали фото Максима Галкина в компании жены и Надежды…
В Москве бесследно пропал правнук Иосифа Сталина Селим…
Компания Netflix составила список фильмов, запрещённых в некоторых…
В реакторе Чернобыльской станции нашли грибок, который способен поглощать…
Смартфонам Redmi 9 и Redmi Note 9 прочат большую…
Ученые назвали 5 типов беспокойств, нарушающих сон…
Генерал НАТО Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских…
Аномально теплая зима станет причиной исчезновения комаров в…
Польские археологи обнаружили тайную комнату в египетской пирамиде…
Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на…
Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных…
Владимир Познер поддержал идею упрощенной процедуры вступления в российское…
Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля…
Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея…
«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с…
Ученые назвали настоящую причину и сроки краха цивилизации острова…
Супруга Джастина Бибера: «Свадьбу мы отложили из-за болезни…
Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у…
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в…
Просмотреть все новости