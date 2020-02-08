В реакторе Чернобыльской станции нашли грибок, который способен поглощать радиацию
Внутри ядерного реактора на Чернобыльской атомной станции был найден новый вид черного грибка, способного поглощать радиацию. Впервые ученые заметили его на стенках реактора спустя всего 5 лет после катастрофы в 1991 году.
Ученые озадачены возможностью существования жизни в столь агрессивной радиоактивной среде. Как выяснилось, радиация не просто не вредит грибку, но еще и служит для него источником питания. Спустя еще 10 лет эксперты повторно протестировали найденный ранее грибок и выяснили, что в его основе лежит большое количество меланина – пигмента, который содержится в коже человека. В случае с человеком он отвечает за поглощение ультрафиолетовых лучей и рассеивание радиоактивного изучения в кожном покрове. К примеру, люди с темным цветом кожи имеют значительно большее содержание пигмента в организме, но в указанном грибке меланин поглощает радиоактивное излучение и преобразует его в новый вид химической энергии для дальнейшего роста.
Как сообщает издание «Слово и дело», грибок растет за счет радиосинтеза по примеру того, как обычные растения используют фотосинтез, превращая углекислый газ и хлорофилл в обычный кислород. Открытый учеными принцип поглощения и преобразования радиоактивного излучения в будущем может найти применение в самых разных сферах деятельности. К примеру, он может пригодиться при проведении лучевой терапии пациентов с онкологией, обеспечить защиту работникам атомных станций и пилотам летательных аппаратов. Поможет это открытие в развитии биотехнологий. К примеру, под воздействием электромагнитной радиации воду и меланин в определенном сочетании можно было бы преобразовывать в электроэнергию.
Ученые озадачены возможностью существования жизни в столь агрессивной радиоактивной среде. Как выяснилось, радиация не просто не вредит грибку, но еще и служит для него источником питания. Спустя еще 10 лет эксперты повторно протестировали найденный ранее грибок и выяснили, что в его основе лежит большое количество меланина – пигмента, который содержится в коже человека. В случае с человеком он отвечает за поглощение ультрафиолетовых лучей и рассеивание радиоактивного изучения в кожном покрове. К примеру, люди с темным цветом кожи имеют значительно большее содержание пигмента в организме, но в указанном грибке меланин поглощает радиоактивное излучение и преобразует его в новый вид химической энергии для дальнейшего роста.
Как сообщает издание «Слово и дело», грибок растет за счет радиосинтеза по примеру того, как обычные растения используют фотосинтез, превращая углекислый газ и хлорофилл в обычный кислород. Открытый учеными принцип поглощения и преобразования радиоактивного излучения в будущем может найти применение в самых разных сферах деятельности. К примеру, он может пригодиться при проведении лучевой терапии пациентов с онкологией, обеспечить защиту работникам атомных станций и пилотам летательных аппаратов. Поможет это открытие в развитии биотехнологий. К примеру, под воздействием электромагнитной радиации воду и меланин в определенном сочетании можно было бы преобразовывать в электроэнергию.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:21