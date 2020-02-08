Смартфонам Redmi 9 и Redmi Note 9 прочат большую популярность





В целом, как принято говорить в мире спорта, у грядущих дебютантов довольно «хорошая пресса». Их называют перспективными бюджетниками с прекрасными возможностями на уровне флагманских. По некоторым данным, ценник на новые гаджеты будет установлен в пределах 250 долларов США, а оснащаться они будут процессорами Snapdragon, пусть и неустановленной пока модели. Такое сочетание говорит о прекрасных рыночных перспективах обновленной линейки. Кроме всего прочего, устройства должны получить встроенный в боковую клавишу сканер отпечатков пальцев, быструю зарядку, 3,5-миллиметровый разъем, а также качественные фотосенсоры.В числе прочих преимуществ Redmi 9 и Redmi Note 9 называют наличие в них чипа NFC для бесконтактных платежей. С таким набором характеристик, уверены многие, они могут рассчитывать на большое будущее. Кроме того, «из коробки» оба устройства будут доступны с установленной мобильной платформой Android 10.