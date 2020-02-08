Ученые назвали 5 типов беспокойств, нарушающих сон человека
Нейробиологи из Амстердамского университета прикладных наук (AUАS) определили 5 типов беспокойств, которые способны нарушать сон человека. Специалисты убедились, что люди по-разному реагируют на тревоги, а по уровню стресса в организме можно выяснить, насколько полноценно они отдыхают.
В исследовании ученых принимали участие 4 тысячи мужчин и женщин с разными физиологическими и психо-эмоциональными особенностями, которые были учтены по ходу эксперимента. После длительного наблюдения и подробного изучения циклов сна эксперты определили пять основных типов беспокойств. Первый из них способствовал нарушению фаз сна из-за активизации высокого уровня стресса и переживаний у людей. Кроме того, как выяснилось, этому типу наиболее подвержены личности, которые не чувствуют себя счастливыми.
Второй тип беспокойств присущ мужчинам и женщинам со средним уровнем стресса и положительных эмоций. Третий отличается от предыдущего характерным снижением позитивного настроя и повышением навязчивых отрицательных мыслей. К четвертому типу ученые отнесли людей с глубокой апатией после пережитого сильного нервного срыва. Последний пятый тип беспокойств свойственен тем, кто почти не испытывает стресс и соответственно крепко спит.
Нейробиологи убеждены, что самая оптимальная реакция на тревоги для полноценного отдыха была обнаружена именно у пятого типа. Потому они настоятельно рекомендуют научиться контролировать свои эмоции и не позволять стрессу нарушать здоровый сон.
В исследовании ученых принимали участие 4 тысячи мужчин и женщин с разными физиологическими и психо-эмоциональными особенностями, которые были учтены по ходу эксперимента. После длительного наблюдения и подробного изучения циклов сна эксперты определили пять основных типов беспокойств. Первый из них способствовал нарушению фаз сна из-за активизации высокого уровня стресса и переживаний у людей. Кроме того, как выяснилось, этому типу наиболее подвержены личности, которые не чувствуют себя счастливыми.
Второй тип беспокойств присущ мужчинам и женщинам со средним уровнем стресса и положительных эмоций. Третий отличается от предыдущего характерным снижением позитивного настроя и повышением навязчивых отрицательных мыслей. К четвертому типу ученые отнесли людей с глубокой апатией после пережитого сильного нервного срыва. Последний пятый тип беспокойств свойственен тем, кто почти не испытывает стресс и соответственно крепко спит.
Нейробиологи убеждены, что самая оптимальная реакция на тревоги для полноценного отдыха была обнаружена именно у пятого типа. Потому они настоятельно рекомендуют научиться контролировать свои эмоции и не позволять стрессу нарушать здоровый сон.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:08