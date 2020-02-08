АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Ученые назвали 5 типов беспокойств, нарушающих сон человека

Нейробиологи из Амстердамского университета прикладных наук (AUАS) определили 5 типов беспокойств, которые способны нарушать сон человека. Специалисты убедились, что люди по-разному реагируют на тревоги, а по уровню стресса в организме можно выяснить, насколько полноценно они отдыхают.
Ученые назвали 5 типов беспокойств, нарушающих сон человека

В исследовании ученых принимали участие 4 тысячи мужчин и женщин с разными физиологическими и психо-эмоциональными особенностями, которые были учтены по ходу эксперимента. После длительного наблюдения и подробного изучения циклов сна эксперты определили пять основных типов беспокойств. Первый из них способствовал нарушению фаз сна из-за активизации высокого уровня стресса и переживаний у людей. Кроме того, как выяснилось, этому типу наиболее подвержены личности, которые не чувствуют себя счастливыми.

Второй тип беспокойств присущ мужчинам и женщинам со средним уровнем стресса и положительных эмоций. Третий отличается от предыдущего характерным снижением позитивного настроя и повышением навязчивых отрицательных мыслей. К четвертому типу ученые отнесли людей с глубокой апатией после пережитого сильного нервного срыва. Последний пятый тип беспокойств свойственен тем, кто почти не испытывает стресс и соответственно крепко спит.

Нейробиологи убеждены, что самая оптимальная реакция на тревоги для полноценного отдыха была обнаружена именно у пятого типа. Потому они настоятельно рекомендуют научиться контролировать свои эмоции и не позволять стрессу нарушать здоровый сон.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"А талант где?": Подписчики не оценил откровенный наряд Насти…
В Тюмени агрессивная собака вцепилась 2-летней девочке в…
Последние мамонты на Земле не смогли выжить из-за генетических…
Вячеслав Тихонов несколько раз обращался за помощью к…
"Это не брачное агентство": Роза Сябитова ответила на требования священника Дмитрия Смирнова закрыть программу «Давай…
В Казахстане назвали бытовым конфликтом массовую драку с восемью погибшими…
Дарья Донцова лишилась статуса самого популярного писателя в…
Ведущие шоу "Принцип домино" Елена Ханга, Дана Борисова и Елена Старостина встретились спустя 17…
На дне моря у берегов Крита обнаружены неопознанные…
«139 на двоих»: Фанаты Аллы Пугачевой обнародовали фото Максима Галкина в компании жены и Надежды…
В Москве бесследно пропал правнук Иосифа Сталина Селим…
Компания Netflix составила список фильмов, запрещённых в некоторых…
В реакторе Чернобыльской станции нашли грибок, который способен поглощать…
Смартфонам Redmi 9 и Redmi Note 9 прочат большую…
Ученые назвали 5 типов беспокойств, нарушающих сон…
Генерал НАТО Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских…
Аномально теплая зима станет причиной исчезновения комаров в…
Польские археологи обнаружили тайную комнату в египетской пирамиде…
Гибкий смартфон Motorola Razr провалил тест на…
Режиссёр Светлана Дружинина поблагодарила мэра Сергея Собянина за хорошие пенсии для народных…
Владимир Познер поддержал идею упрощенной процедуры вступления в российское…
Анастасия Волочкова вступилась за «некрасивых» российских мужчин после критики модельера Жана-Поля…
Кирилл Андреев отказывается комментировать ситуацию с алкогольной зависимостью Андрея…
«Мир немного сошел с рельс»: Дима Билан вступился за Пелагею после давления на певицу из-за развода с…
Ученые назвали настоящую причину и сроки краха цивилизации острова…
Супруга Джастина Бибера: «Свадьбу мы отложили из-за болезни…
Российские ученые узнали, что красный цвет ускоряет регенирацию тканей у…
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в…
Просмотреть все новости