Ученые назвали 5 типов беспокойств, нарушающих сон человека





В исследовании ученых принимали участие 4 тысячи мужчин и женщин с разными физиологическими и психо-эмоциональными особенностями, которые были учтены по ходу эксперимента. После длительного наблюдения и подробного изучения циклов сна эксперты определили пять основных типов беспокойств. Первый из них способствовал нарушению фаз сна из-за активизации высокого уровня стресса и переживаний у людей. Кроме того, как выяснилось, этому типу наиболее подвержены личности, которые не чувствуют себя счастливыми.Второй тип беспокойств присущ мужчинам и женщинам со средним уровнем стресса и положительных эмоций. Третий отличается от предыдущего характерным снижением позитивного настроя и повышением навязчивых отрицательных мыслей. К четвертому типу ученые отнесли людей с глубокой апатией после пережитого сильного нервного срыва. Последний пятый тип беспокойств свойственен тем, кто почти не испытывает стресс и соответственно крепко спит.Нейробиологи убеждены, что самая оптимальная реакция на тревоги для полноценного отдыха была обнаружена именно у пятого типа. Потому они настоятельно рекомендуют научиться контролировать свои эмоции и не позволять стрессу нарушать здоровый сон.